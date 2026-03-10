The Swiss voice in the world since 1935
El petróleo de Texas cae un 11,94 % y cierra en 83,45 dólares el barril

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 10 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayó este martes un 11,94 %, hasta los 83,45 dólares el barril, después de que la Armada de EEUU desmintiera que haya escoltado un petrolero a través del estrecho de Ormuz, controlado por Teherán y por donde circula en torno al 20 % del crudo mundial.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban 11,32 dólares con respecto al cierre de ayer.

Según CNN, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, publicó en X un mensaje que posteriormente borró indicando que efectivos navales habían escoltado un buque a través de esa vía marítima. EFE

jco/asg/rcf

