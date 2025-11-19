El petróleo de Texas cae un 2,58 % ante el temor de los operadores a un exceso de oferta

Nueva York, 19 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) caía esta mañana un 2,58 %, hasta 59,17 dólares el barril, ante el temor de los operadores a que se produzca un exceso de oferta de crudo en el mercado.

Esta preocupación nace de las últimas cifras divulgadas por el Instituto Americano del Petróleo (API), que revelaron que las reservas de crudo estadounidense aumentaron en 4,45 millones de barriles la semana pasada.

Mientras, los inventarios de gasolina se incrementaron en 1,55 millones de barriles y los de destilados crecieron en 577.000 barriles.

Según The Wall Street Journal, esto eclipsó el temor a que los ataques de Ucrania a infraestructura energética de Rusia interrumpan los suministros de crudo rusos.

Además, también opacó las recientes sanciones de Estados Unidos contra las dos principales petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, que, según analistas, podrían causar una interrupción del suministro global.

Más allá de esto, los operadores tienen el foco puesto en el informe de trabajo que se publicará este jueves y que arrojará pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed) en cuanto a tipos de interés. EFE

