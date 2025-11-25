El petróleo de Texas cae un 2 %, con el mercado pendiente del plan de paz en Ucrania

1 minuto

Nueva York, 25 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba este martes un 2 %, hasta 57,60 dólares el barril, mientras los operadores están pendientes del plan de paz propuesto por Estados Unidos en Ucrania.

A las 9.26 hora de Nueva York (13.26 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en enero restaban 1,24 dólares.

El mercado está pendiente de la guerra en Ucrania, pues se acerca la fecha límite fijada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Kiev acepte un plan de paz en la guerra con Rusia.

Trump dio el viernes un ultimátum para que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, acepte antes de este jueves, Día de Acción de Gracias, un plan de paz que incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistados militarmente por Moscú.

Según expertos, un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania podría derivar en el levantamiento de sanciones contra Moscú.

La semana pasada entraron en vigor las sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, cuyo impacto en forma de reducción de las exportaciones a China y la India ya se nota en la economía nacional.

El Departamento del Tesoro estadounidense asegura que las restricciones ya han logrado, desde su anuncio el 22 de octubre, reducir sensiblemente las exportaciones de hidrocarburos y, por tanto, minar la capacidad de Moscú de «financiar la guerra contra Ucrania». EFE

