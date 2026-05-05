El petróleo de Texas cae un 3,9 %, hasta 102,27 dólares, al mantenerse la tregua EEUU-Irán

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Nueva York, 5 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este martes un 3,9 %, hasta 102,27 dólares el barril, después de que EE.UU. dijera que la tregua con Irán se mantiene pese a los recientes ataques contra Emiratos Árabes Unidos (EUA).

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para junio, el crudo de referencia en EE.UU., recortaron 4,15 dólares respecto al cierre anterior.

La tensión ha vuelto a subir en el estrecho de Ormuz ante las actividades de buques de guerra de EE.UU. para facilitar la salida de barcos a pesar de la negativa de Irán y un ataque que ha provocado un incendio en una zona industrial petrolera de Emiratos, a la espera de que ambos países acepten reanudar las conversaciones.

Irán no ha reconocido oficialmente ser responsable de los ataques contra Emiratos Árabes Unidos, país que sí señaló a Teherán y aseguró haber interceptado 15 misiles y cuatro drones.

No obstante, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, dijo este martes que la actual tregua con Irán se mantiene durante su operación «defensiva» para asistir en el tránsito de los buques por Ormuz, porque los ataques iraníes no superan el «umbral» que justificaría un reinicio de los combates.

Según los analistas, el precio del crudo bajó hoy al disiparse cierto temor a que EE.UU. e Irán retomaran los ataques a gran escala.

Tras iniciarse ayer el Proyecto Libertad lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, Hegseth insistió en que esta es una iniciativa «independiente» y «distinta» de sus ataques anteriores a la República Islámica, y posee una «naturaleza defensiva, de alcance focalizado y de duración temporal».

Por su parte, Trump se negó este martes a aclarar qué acciones de Irán constituirían una violación de la tregua y afirmó que Teherán sabe cuáles son los límites que no deben pasar. EFE

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