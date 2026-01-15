El petróleo de Texas cae un 4,11 %, al disiparse el riesgo de un ataque de EE. UU. a Irán

Nueva York, 15 ene (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una caída del 4,11 %, hasta 59,47 dólares el barril, después de que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calmaran los temores de que un ataque estadounidense contra Irán fuera inminente.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero bajaban 2,55 dólares con respecto al cierre de la sesión anterior. EFE

