El petróleo de Texas cae un 4,7 % ante futuras conversaciones nucleares entre EEUU e Irán

1 minuto

Nueva York, 2 feb (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una bajada del 4,7 %, hasta los 62,14 dólares el barril, ante la noticia de que Irán ha aceptado reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos, lo que disminuyó el temor a una posible intervención estadounidense en la nación persa.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo restaron 3,07 dólares con respecto al cierre anterior. EFE

