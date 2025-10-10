El petróleo de Texas cae un 4 % tras amenaza de aranceles de Trump y alto el fuego en Gaza

1 minuto

Nueva York, 10 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una bajada del 4 %, hasta 58,9 dólares el barril, tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles masivos a China, y la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre restaron 2,61 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior. EFE

