El petróleo de Texas cae un 5,1 % tras el nuevo ultimátum de Trump a Irán

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Nueva York, 3 ago (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este lunes con una caída del 5,1 %, hasta los 80,34 dólares por barril, tras un nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., para entrega en septiembre restaron 3,25 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Trump dijo la víspera que Washington y Teherán reiniciarían hoy las negociaciones de paz, estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra, tras anunciar que cancelaba un ataque planeado contra Irán a petición de Teherán y de otros países de Oriente Medio. EFE

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