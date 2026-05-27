El petróleo de Texas cae un 5,38 % en la apertura, hasta 88,84 dólares

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Nueva York, 27 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este miércoles con una bajada de un 5,38 %, hasta los 88,84 dólares el barril, mientras los inversores esperan avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras las últimas hostilidades.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., restaban 5,05 dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE

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