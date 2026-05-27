El petróleo de Texas cae un 5,38 % en la apertura hasta 88,84 dólares

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Nueva York, 27 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este miércoles con una bajada de un 5,38 %, hasta los 88,84 dólares el barril, mientras los inversores esperan avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras las últimas hostilidades.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 5,05 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Los inversores mantienen la esperanza de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Irán afirmó el martes que Estados Unidos había violado el alto el fuego al atacar objetivos cerca del estrecho de Ormuz, mientras que Washington sostuvo que sus ataques fueron de naturaleza defensiva y que sigue respetando el alto el fuego.

No obstante, la noticia de que algunos barcos de gas natural licuado han cruzado el estrecho en los últimos días elevó las expectativas de que la vía marítima pueda reabrir pronto, lo que aumentaría el suministro global.

«Cuando hay tanta incertidumbre, los operadores tienen que desarrollar una tesis sobre lo que creen que va a pasar. En este momento nos encontramos en una situación realmente binaria: si llegan a un acuerdo, los precios volverán a caer; si no lo hacen, es posible que aún no hayamos alcanzado el techo», comentó el director de mercados de capitales de Post Oak Group a Wall Street Journal. EFE

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