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El petróleo de Texas cae un 5,7 % ante la expectativa de que se reabra Ormuz

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Nueva York, 4 ago (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este martes con una caída del 5,7 %, hasta 75,77 dólares el barril, ante la expectativa de los operadores a que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., para entrega en septiembre, restaron 4,57 dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE

asg/syr/psh

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