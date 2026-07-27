El petróleo de Texas cae un 5,72 % tras pausar EE.UU. los ataques contra Irán

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Nueva York, 27 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía este lunes un 5,72 %, hasta 84,20 dólares el barril, después de que Estados Unidos pausara los ataques contra Irán este fin de semana.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 5,11 dólares respecto al último cierre. EFE

ecs/lss