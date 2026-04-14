El petróleo de Texas cae un 8,5 % por expectativas de que EE.UU. e Irán vuelvan a negociar

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Nueva York, 14 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este martes un 8,5 %, hasta 91,28 dólares el barril, por las expectativas del mercado de que EE.UU. e Irán reanuden las negociaciones mientras las fuerzas estadounidenses siguen bloqueando en estrecho de Ornuz.

Al término de la sesión, los contratos del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., recortaron 7,8 dólares respecto a la jornada de ayer. EFE

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