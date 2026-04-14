The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El petróleo de Texas cae un 8,5 % por expectativas de que EE.UU. e Irán vuelvan a negociar

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 14 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este martes un 8,5 %, hasta 91,28 dólares el barril, por las expectativas del mercado de que EE.UU. e Irán reanuden las negociaciones mientras las fuerzas estadounidenses siguen bloqueando en estrecho de Ornuz.

Al término de la sesión, los contratos del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., recortaron 7,8 dólares respecto a la jornada de ayer. EFE

nqs/jco/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR