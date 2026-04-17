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El petróleo de Texas cae un 9 % tras el anuncio de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz

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Nueva York, 17 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este viernes con una bajada de un 9,01 %, hasta los 86,16 dólares el barril, tras la declaración de apertura del estrecho de Ormuz por parte del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 8,53 dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE

syr/rcf

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