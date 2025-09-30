The Swiss voice in the world since 1935
El petróleo de Texas cierra con una bajada del 1,7 %, hasta 62,37 dólares el barril

2 minutos

Nueva York, 30 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una bajada del 1,7 %, hasta los 62,37 dólares el barril, con el mercado centrado en las expectativas de una mayor oferta.

Al término de sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega noviembre recortaban 1,08 dólares respecto al cierre del lunes, en el que ya hubo una caída superior al 3 %.

Según los analistas, el mercado sigue enfocado en la expectativa de que la OPEP+ eleve de nuevo su producción y la reacción a la reanudación de las exportaciones de crudo de la región del Kurdistán iraquí.

Aparte de eso, el presidente estadounidense, Donald Trump, presentó ayer en la Casa Blanca un plan de paz para Gaza junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y está pendiente que Hamás se pronuncie.

La firma de análisis PVM señalaba que si progresa un acuerdo de paz para Gaza, el tráfico marítimo en el Canal de Suez volvería a la normalidad, lo que supone una reducción del riesgo geopolítico para el mercado.

Mientras, también se observa con temor la cuenta atrás para un cierre del Gobierno en EE.UU. ante la falta de acuerdo presupuestario entre legisladores demócratas y republicanos, que lastraría la demanda.

En el plano corporativo, la petrolera estadounidense Exxon Mobil anunció 2.000 despidos y una restructuración centrada en los costes, en medio de una reciente ola de despidos dentro del sector energético en EE.UU.

Bajo el Gobierno de Trump, el precio del Texas ha bajado notablemente respecto a los casi 75 dólares el barril a los que cotizaba antes de iniciar el mandato, lo que ha reducido las ganancias de las petroleras nacionales. EFE

