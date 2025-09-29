El petróleo de Texas cierra con una caída del 3,45 % ante crecimiento de la oferta mundial

Nueva York, 29 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una caída del 3,45 %, hasta los 63,45 dólares el barril, por las expectativas de un incremento en la oferta mundial.

Al término de sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega noviembre recortaban 2,27 dólares respecto al cierre del viernes, semana que había concluido con una revalorización de en torno al 4 % por la guerra entre Rusia y Ucrania.

El mercado reaccionaba hoy a la reanudación de las exportaciones de crudo de la región del Kurdistán iraquí durante el fin de semana tras un acuerdo entre autoridades nacionales, regionales y productores extranjeros, según los analistas.

De hecho, el petróleo crudo fluyó el sábado a través de un oleoducto desde la región semiautónoma del Kurdistán (norte de Irak) hasta Turquía por primera vez en dos años y medio, informó el Ministerio del Petróleo de Irak.

Se espera que ese acuerdo suponga sumar al menos unos 180.000 barriles diarios al puerto turco de Ceyhan.

Aparte de eso, los inversores pronostican que la OPEP+ decidirá otra subida en la producción en su próxima reunión del domingo, aumentando la oferta mundial.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, u OPEP+, probablemente aprobarán otro aumento de al menos 137.000 bpd entonces, ya que el incremento de los precios del petróleo está animando al cártel a intentar recuperar aún más cuota de mercado.

La OPEP+ ha estado bombeando hasta ahora casi 500.000 bpd menos que sus objetivos de oferta.

Por otra parte, las presiones alcistas por efecto de factores geopolíticos continúan: Rusia y Ucrania siguen atacándose mutuamente y EE.UU. presiona a Europa para que los países del bloque comunitario aceleren su desvinculación del petróleo y gas rusos. EFE

