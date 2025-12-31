El petróleo de Texas cierra en 57,42 dólares el barril y pierde un 20 % anual

Nueva York, 31 dic (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este miércoles un 0,9 %, hasta 57,42 dólares el barril, y cerró el año con una pérdida de valor del 20 %.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero restaron 0,53 dólares con respecto a la jornada anterior.

El Gobierno de EE.UU. divulgó hoy una caída semanal superior a la esperada en las reservas de crudo comerciales, de 1,9 millones de barriles, y aumentos sorpresa en las reservas de gasolina y otros combustibles.

Mientras tanto, la producción de crudo del país se mantiene en torno a niveles históricos, en unos 13,8 millones de barriles diarios.

Tanto el Texas como el Brent, de referencia en Europa, terminan el año con sus mayores bajadas porcentuales desde 2020, señalaban hoy los analistas.

Entre otros factores, el petróleo ha estado lastrado por la perspectiva de un exceso de oferta global, sobre todo en medio de los aumentos de producción de la alianza petrolera OPEP.

La caída en el valor se ha producido pese al efecto alcista de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, recientemente Yemen, o la guerra entre Rusia y Ucrania, de la que están pendientes los mercados.

«El acuerdo de paz ocupará la atención de la mayoría de operadores, ya que si no se alcanza acuerdo, probablemente escalen los ataques», dijo en una nota el analista Dennis Kissler, de BOK Financial, según The Wall Street Journal.

Asimismo, la creciente tensión entre EE.UU. y Venezuela, país miembro de la OPEP, ha sembrado la preocupación entre los operadores a una posible interrupción del suministro. EFE

nqs/jrh