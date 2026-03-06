El petróleo de Texas cierra en 90,9 dólares, con su mayor subida semanal desde 1983

Nueva York, 6 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este viernes en 90,9 dólares por barril tras la exigencia del presidente Donald Trump de la «rendición incondicional» de Irán, lo que aumentó los temores de un conflicto prolongado que afecte al suministro global de energía.

El WTI subió un 12,21 % respecto al cierre de ayer, o 9,89 dólares, y en el acumulado de la semana avanzó un 35,63 % sobre el cierre del pasado viernes, cuando terminó en 67,02 dólares por barril, lo que supone la mayor subida semanal desde 1983. EFE

