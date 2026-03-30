El petróleo de Texas cierra por encima de los 100 dólares por primera vez desde 2022

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Nueva York, 30 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 3,25 % y superó al cierre los 100 dólares el barril por primera vez desde julio de 2022, impulsado por la guerra en Oriente Medio, que entra en su quinta semana.

Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,24 dólares con respecto al cierre anterior, hasta los 102,88 dólares el barril. EFE

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