El petróleo de Texas los roza 76 dólares tras anunciar Trump el fin de la tregua con Irán

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Nueva York, 8 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por su sigla en inglés) rozaba este miércoles los 76 dólares tras decir el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, que la tregua con Irán está «acabada» después del reciente intercambio de fuego entre ambos países, aunque aseguró que las negociaciones de paz continúan.

Cerca del mediodía en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros con vencimiento en agosto subían un 7,8 % respecto al cierre de la jornada anterior y se situaban en 75,94 dólares, es decir, 5,5 dólares más.

Según destacan medios estadounidenses, Trump dijo en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que el acuerdo de alto el fuego para poner fin a la guerra con Irán está «acabado» y consideró «una pérdida de tiempo» tratar con los negociadores iraníes.

Trump divulgó que Estados Unidos bombardeó anoche una parte de la isla de Jarg, situada en el Golfo Pérsico, y declaró que los ataques estadounidenses contra numerosos objetivos iraníes tuvieron un «impacto tremendo», al tiempo que calificó como «acabado» el acuerdo.

Según el republicano, EE.UU. atacó «con mucha fuerza» a Irán después de garantizarles un periodo de calma por el funeral del líder supremo, Alí Jamenéi, que murió en los primeros ataques de la guerra iniciada el 28 de febrero pasado.

La ofensiva estadounidense se produce tras los ataques iraníes a tres embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, lo que propició que ayer el Departamento del Tesoro revocara la licencia temporal de venta de crudo que había concedido a Irán hace tres semanas.

El alto el fuego alcanzado entre ambas partes el mes pasado había reabierto el crucial estrecho al transporte marítimo comercial tras meses de interrupción.

«El tráfico de cargueros a través del estrecho de Ormuz esencialmente se ha parado, lo que dice mucho más sobre la percepción del riesgo ahora mismo que cualquier declaración de Washington o Teherán», dijo en una nota hoy el analista Jorge León, de Rystad Energy. EFE

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