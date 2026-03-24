El petróleo de Texas repunta más de un 4 % y recupera terreno tras las fuertes caídas

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Nueva York, 24 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntó este martes un 4,23 %, hasta los 91,95 dólares el barril, tras haber caído bruscamente en la sesión anterior, mientras los inversores analizan los acontecimientos relacionados con el conflicto en Oriente Medio.

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,78 dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE

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