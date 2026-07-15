El petróleo de Texas roza los 80 dólares tras los nuevos ataques de EE. UU. contra Irán

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Nueva York, 15 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se sitúan ligeramente al alza en la mañana de este miércoles con una subida del 0,78 %, hasta 79,69 dólares el barril, trás la nueva oleada de ataques contra Irán por parte de Estados Undios.

A las 09:07 hora local (13.07 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., sumaban 0,62 centimos de dólares respecto al cierre anterior.

El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles que llevó a cabo nuveos ataques contra objetivos militares iraníes que «mermaron aún más la capacidad» de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde hasta hace unos meses transitaba cerca del 25 % del comercio marítimo mundial de petróleo.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) precisó en X que la operación comenzó hoy a las 7:30 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos (11:30 GMT), y se prolongó durante 90 minutos.

Durante la ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb (Greater Tunb), en el golfo Pérsico.

«Los ataques mermaron aún más la capacidad de Irán para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz», detalló el Centcom, con sede en el centro de Florida.

En su informe de The Sevens Report, Tom Essaye señala hoy que la energía sigue siendo el centro de atención de los mercados de materias primas «dado el reciente resurgimiento de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente».

Los futuros del petróleo están experimentando un fuerte repunte esta semana, superando por momentos los 80 dólares por barril por primera vez desde mediados de junio. EFE

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