El petróleo de Texas se desploma casi un 10 % tras posponer Trump ataques a Irán

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Nueva York, 23 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se desplomó este lunes un 9,94 %, hasta los 88,47 dólares el barril, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, declarara que su país pospondrá durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI restaban 9,76 dólares, después de que Trump anunciara «conversaciones productivas» entre EE. UU. e Irán para la resolución de las hostilidades. EFE

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