El petróleo de Texas se desploma un 6,87 % tras la suspensión del ataque de EE.UU. a Irán

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Nueva York, 3 ago (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una caída de un 6,87 %, hasta los 78,85 dólares el barril, después de que Estados Unidos anunciara la cancelación del ataque planeado contra Irán.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban casi 5,82 dólares respecto al cierre anterior. EFE

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