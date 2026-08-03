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El petróleo de Texas se desploma un 6,87 % tras la suspensión del ataque de EE.UU. a Irán

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Nueva York, 3 ago (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una caída de un 6,87 %, hasta los 78,85 dólares el barril, después de que Estados Unidos anunciara la cancelación del ataque planeado contra Irán.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban casi 5,82 dólares respecto al cierre anterior. EFE

syr/ecs/rcf

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