El petróleo de Texas se dispara un 12 % y supera los 100 dólares el barril

1 minuto

Nueva York, 9 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparaba este lunes un 12 %, hasta 101,88 dólares el barril, mientras los inversores se preparan para las consecuencias económicas de la guerra con Irán por parte de EE. UU. e Israel.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 10,98 dólares con respecto al cierre del viernes. EFE

syr/asg/lab