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El petróleo de Texas se dispara un 5 % tras estancarse las conversaciones entre EEUU-Irán

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Nueva York, 1 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparó este lunes un 5,49 %, hasta 92,16 dólares el barril, tras conocerse que Irán ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos, aunque el presidente norteamericano, Donald Trump, dijo que esas conversaciones continúan «a un ritmo acelerado».

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en EE.UU., sumaron 4,8 dólares respecto al cierre anterior. EFE

asg/jco/psh

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