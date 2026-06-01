El petróleo de Texas se dispara un 5 % tras estancarse las conversaciones entre EEUU-Irán

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Nueva York, 1 jun (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparó este lunes un 5,49 %, hasta 92,16 dólares el barril, tras conocerse que Irán ha paralizado las negociaciones de paz con EE.UU., aunque el presidente Donald Trump dijo que dichas conversaciones continúan «a un ritmo acelerado».

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en EE.UU., sumaron 4,8 dólares respecto al cierre anterior.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, divulgó hoy que el equipo negociador de Irán ha suspendido las conversaciones y el intercambio de mensajes con EE.UU. por los nuevos ataques de Israel contra el Líbano, y además cerrará por completo el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Trump dijo después en Truth Social que el diálogo de paz con Irán continúa a «un ritmo acelerado».

Además, en declaraciones previas al canal financiero CNBC, el líder republicano restó importancia a un eventual fin de las negociaciones: «Realmente no me importa. Me da completamente igual», afirmó.

Según el medio, esto sembró el temor entre los inversores a que Irán y EE.UU. no alcancen un acuerdo para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de hidrocarburos.

A esto se suma que el Gobierno de EE.UU. divulgó esta mañana que interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra sus tropas en Kuwait, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní denunció una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país.

A finales de la semana pasada, se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo que estaba pendiente de la aprobación de Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

Según el analista Tom Essaye, incluso si ambos países alcanzaran un acuerdo de paz, la atención de los operadores «se centrará cada vez más en la rapidez con la que la dinámica energética mundial, los flujos de petróleo y el tráfico de petroleros son capaces de volver a los niveles previos a la guerra y de aumentar para compensar el ‘daño’ ya causado al suministro global». EFE

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