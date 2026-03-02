El petróleo de Texas se dispara un 6,28 % en primera sesión tras inicio de guerra en Irán

1 minuto

Nueva York, 2 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparó este lunes un 6,28 %, hasta 71,23 dólares el barril, en la primera sesión tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el sábado, que amenaza el suministro global de crudo.

Al término de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron 4,21 dólares con respecto al cierre del viernes. EFE

