El petróleo de Texas se dispara un 6,67 % hasta los 86,41 dólares el barril

1 minuto

Nueva York, 6 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparaba un 6,67 % este viernes, hasta los 86,41 dólares el barril, mientras la preocupación a que el conflicto en Oriente Medio, que estalló el sábado tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, acabe provocando una interrupción del suministro del petróleo en la zona.

Poco antes de que empezara la jornada bursátil, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 5,40 dólares con respecto al cierre del viernes.

El lunes, en su primera reacción tras el inicio de la ofensiva, el Texas cerró en 71,23 dólares el barril. EFE

