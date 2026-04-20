El petróleo de Texas se dispara un 7 % tras nuevas tensiones entre EE.UU. e Irán

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Nueva York, 20 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este lunes con una subida del 7 % y se situó en 89,61 dólares el barril al resurgir las tensiones entre EE.UU. e Irán tras nuevos ataques en el estrecho de Ormuz.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros para mayo del WTI, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban 5,76 dólares respecto al cierre del viernes, jornada en la que hubo una fuerte caída tras la reapertura de Ormuz anunciada por Irán.

Este domingo, EE.UU. atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar su bloqueo naval del estrecho, según divulgó hoy el propio presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

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