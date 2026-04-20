El petróleo de Texas se dispara un 7 % tras nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán

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Nueva York, 20 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este lunes con una subida del 7 % y se situó en 89,61 dólares el barril al resurgir las tensiones entre Estados Unidos e Irán tras nuevos ataques en el estrecho de Ormuz.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos sumaban 5,76 dólares respecto al cierre del viernes, jornada en la que hubo una fuerte caída tras la reapertura de Ormuz anunciada por Irán.

Este domingo, Estados Unidos atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar su bloqueo naval del estrecho, según divulgó hoy el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Los precios del crudo están oscilando por los acontecimientos en Oriente Medio otra vez, con lo que parecía una desescalada convirtiéndose en una reescalada», dijo en una nota el analista Warren Patterson, de la firma ING.

Irán, que consideró el ataque una violación del alto el fuego entre los dos países y tomó represalias, había atacado el sábado un petrolero de bandera y ruta desconocidas, informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

Ante ese incidente, Trump dijo ayer que ofrece a Teherán un «acuerdo muy justo y razonable» y amenazó con que, si no lo aceptan, «Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán».

Mientras tanto, Islamabad (Pakistán) se prepara para albergar antes de que expire la tregua este miércoles una nueva reunión en la que Estados Unidos ha anunciado ya la presencia de su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente JD Vance.

No obstante, Irán dijo hoy que no tiene planes para participar en la nueva ronda debido al bloqueo naval estadounidense a sus puertos y el ataque de las últimas horas al carguero iraní.

El pasado sábado 11, delegaciones de Irán y Estados Unidos celebraron la primera ronda de negociaciones en Islamabad, que concluyó sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones. Entonces, Irán no confirmó su participación hasta última hora. EFE

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