El petróleo de Texas se dispara un 7 % tras paralizar Irán la negociación de paz con EEUU

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Nueva York, 1 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparaba este lunes un 7 % tras conocerse que Irán ha paralizado las negociaciones de paz con EE.UU. por los ataques israelíes contra el Líbano, días después de que ambas naciones alcanzaran un preacuerdo.

A las 11:45 hora local de Nueva York (15:45 GMT) los contratos futuros del WTI para entrega en julio subían un 7,13 % respecto al cierre del viernes y sumaban 6,23 dólares, situándose en 93,59 dólares el barril.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, divulgó este lunes que el equipo negociador iraní ha suspendido las conversaciones y el intercambio de mensajes con EE.UU. y que además cerrará por completo el estrecho de Ormuz.

El Texas ya comenzó la jornada al alza, presionado por reportes de recientes ataques cruzados entre los dos países mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, no aclaraba el rumbo del preacuerdo para poner fin a la guerra.

El Gobierno de EE.UU. divulgó por la mañana que interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra sus tropas en Kuwait, y la Guardia Revolucionaria de Irán denunció una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país.

A finales de la semana pasada, se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación de Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

Trump subrayó este domingo que su propuesta para un plan de paz con Irán incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní y después aseguró que Teherán «realmente quiere» un acuerdo, prometió que «todo se resolverá» y alentó a la gente a «relajarse». EFE

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