El petróleo de Texas se dispara un 8,16 % hasta los 87,62 dólares el barril

2 minutos

Nueva York, 6 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparaba un 8,16 % este viernes, hasta los 87,62 dólares el barril, mientras la preocupación a que el conflicto en Oriente Medio, que estalló el sábado tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, acabe desarrollando en una interrupción del suministro del petróleo en la zona.

Poco antes de que empezara la jornada bursátil, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 6,61 dólares con respecto al cierre del viernes.

El lunes, en su primera reacción tras el inicio de la ofensiva, el Texas cerró en 71,23 dólares el barril.

El precio del crudo ha ido oscilando estos días en función de las noticias relacionadas con el conflicto en Oriente Medio, que Teherán ha escalado tras bombardear otros países de la región en los que Washington tiene bases militares.

Actualmente está en su nivel más alto desde abril de 2024.

La principal preocupación para el mercado del petróleo es una interrupción del comercio en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial.

Irán negó este jueves haber cerrado el estrecho a pesar de que la Guardia Revolucionaria ha avisado de que los mercantes que pasen por allí «podrían ser atacados o hundidos».

El presidente Donald Trump anunció que la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) proporcionará «a un precio muy razonable» seguros y garantías contra riesgos políticos a cualquier naviera que navegue por el estrecho de Ormuz, e incluso ofreció escoltas militares a los buques en la región.

Y este jueves aseguró que tomará medidas «de manera inminente» para controlar los efectos que la guerra contra Irán está teniendo sobre los precios del crudo, aunque no ofreció más detalles.

«La pronunciada curva de los futuros del petróleo también sugiere que los operadores físicos y los gestores de carteras creen que este conflicto no se prolongará más allá de las próximas semanas, de ahí los precios más bajos en los próximos meses», aseguró el analista Tom Essaye señala en su informe diario Sevens Report.

Según explicó, cualquier «indicio de alto el fuego podría desencadenar una importante reversión a la baja de los precios del petróleo en las próximas sesiones». EFE

