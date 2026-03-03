El petróleo de Texas se dispara un 8,69 % en segunda sesión tras inicio de guerra en Irán

1 minuto

Nueva York, 3 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparó este martes un 8,69 %, hasta 77,42 dólares el barril, en el inicio de la segunda sesión tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el sábado y la posterior respuesta de Teheráa, que amenaza el suministro global de crudo.

Tras la apertura de Wall Street, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 6,19 dólares con respecto al cierre del lunes, cuando acabó en 71,23 dólares el barril. EFE

jta/jco/rcf