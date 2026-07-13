El petróleo de Texas se dispara un 9,4 % ante el bloqueo naval de Estados Unidos a Irán

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Nueva York, 13 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparó este lunes un 9,4 %, hasta los 78,14 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que restablecerá el bloqueo naval a Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 6,73 dólares respecto al cierre anterior. EFE

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