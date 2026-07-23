El petróleo de Texas sobrepasa los 90 dolares tras ataque a petroleros en el mar Rojo

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Nueva York, 20 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó el jueves con una subida del 5,15 %, hasta 91,29 dólares el barril, después de que milicianos hutíes respaldados por Irán reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 4,49 dólares respecto al cierre anterior. EFE

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