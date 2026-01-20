El petróleo de Texas sube 1,5 % tras suspenderse la producción en petrolera de Kazajistán

Nueva York, 16 ene (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este martes un 1,5 %, hasta 60,34 dólares el barril, después de que una petrolera de Kazajistán suspendiera temporalmente la producción en dos importantes yacimientos.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero sumaron 0,9 dólares respecto al día anterior.

El precio del Texas se vio apoyado, en parte, por la noticia de que la compañía petrolera kazaja Tenguizshevroil ha cesado de manera temporal las operaciones de los yacimientos Tenguiz y Korolévskoe para paliar las consecuencias de un incendio en las redes eléctricas que tuvo lugar la víspera.

En estos momentos los servicios técnicos de la compañía trabajan para establecer los motivos de la avería y solucionar de modo seguro esta situación, según Tenguizshevroil, que cuenta con participación de la estadounidense Chevron.

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó ayer de que ha mejorado en tres décimas su previsión de crecimiento para EE.UU. en 2026, hasta el 2,4 % con respecto a su anterior pronóstico de octubre, en un momento en el que amainan los efectos de la guerra comercial, lo que también contribuyó a la subida de los precios.

En el plano geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a ocho países europeos -Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia- por oponerse a sus planes de anexionar Groenlandia.

En concreto, estos países deberán pagar a partir del 1 de febrero un arancel del 10 % que se incrementará al 25 % desde el 1 de junio de 2026.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, argumentó el domingo que estos gravámenes tienen el objetivo de «evitar una emergencia nacional».

El crudo viene de cerrar una semana al alza impulsado por las tensiones en Groenlandia e Irán, país este último donde Trump no descartó un ataque militar ante las protestas antigubernamentales que tienen lugar en la nación persa desde finales de diciembre. EFE

