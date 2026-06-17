El petróleo de Texas sube 1 %, hasta 76,79 dólares el barril, atento al acuerdo con Irán

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Nueva York, 17 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este miércoles un 1 %, hasta 76,79 dólares el barril, al persistir las dudas sore el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán para finalizar la guerra y normalizar el paso por el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio sumaron 0,74 dólares respecto al cierre anterior.

El presidente de EE.UU., Donald Trump advirtió este miércoles a Irán de que el texto del acuerdo que alcanzaron y planean rubricar el viernes «no es definitivo», y si Teherán «no se comporta», volverán a «lanzar bombas justo en medio de sus cabezas».

«Si no me gusta, si no se comportan, volveremos a bombardear, ¿de acuerdo? Porque no se han comportado durante 47 años», dijo Trump en una reunión con el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi, en un encuentro al margen de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

EE.UU. divulgó hoy que, según el acuerdo tentativo, los dos países ponen fin a las hostilidades, reabren el estrecho de Ormuz y tienen dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a la República Islámica.

Ayer martes, el oro negro bajó un 5,8 %, hasta 76,05 dólares el barril, situándose en mínimos de tres meses, a la espera de la firma oficial del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Suiza, prevista para el viernes.

No obstante, la Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló hoy que, aun suponiendo que se mantenga el acuerdo para detener las hostilidades, la producción y las exportaciones de petróleo tardarán meses en recuperarse.

La AIE ha recortado en otros 700.000 barriles diarios sus previsiones sobre el consumo mundial de petróleo para este año respecto a las que hizo en mayo pese al acuerdo EE.UU.-Irán, en espera de que su aplicación permita conducir a una normalización del mercado en 2027.

En el plano doméstico, la Administración de Información de Energía de EE.UU. divulgó hoy una nueva caída semanal en las reservas comerciales de crudo, de 8,3 millones de barriles, lo que deja el total en 418,2 millones. EFE

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