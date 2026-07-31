El petróleo de Texas sube 2,3 %, hasta 85,57 dólares el barril, pendiente de Oriente Medio

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Nueva York, 31 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 2,37 %, hasta 85,57 dólares el barril, pendiente de la guerra en Oriente Medio.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,98 dólares respecto al cierra anterior.

El mercado del crudo continuó pendiente a la evolución del conflicto en Oriente Medio después de que la vuelta de las hostilidades disparara de nuevo el precio del crudo.

Sin embargo, ni el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) ni los medios iraníes informaron de ataques registrados la pasada noche desde la respuesta estadounidense.

Washington bombardeó en la noche del miércoles a la República Islámica después de que Teherán atacara sus bases en Jordania un día antes.

Además de la ofensiva de Washington junto a Arabia Saudí contra milicias proiraníes en el norte de Irak, la primera de los saudíes desde el inicio de la guerra, el conflicto se expandió también a un nuevo país: Egipto.

Dos buques fueron afectados por un incendio en el puerto de Damieta, en la costa mediterránea de Egipto, provocado por un dron, según confirmaron las autoridades del país, que todavía investigan la procedencia del ataque.

Los ataques entre Washington y Teherán se reactivaron esta semana, pese a que Trump había adelantado que suspendería el fuego debido a nuevos acercamientos con la República Islámica en busca de alcanzar un nuevo acuerdo de paz, mientras el conflicto se acerca a cumplir cinco meses. EFE

ecs/rcf