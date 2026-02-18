El petróleo de Texas sube 4,6 %, impulsado por conversaciones nucleares entre EEUU e Irán

Nueva York, 18 feb (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles un 4,6 %, hasta 65,19 dólares el barril, impulsado por el resultado de las conversaciones nucleares entre EE.UU. e Irán y las declaraciones del vicepresidente estadounidense, JD Vance, al respecto.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 2,86 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

El precio del Texas se disparó hoy después de que Vance afirmara que Irán no abordó las líneas rojas de EE.UU. en sus conversaciones nucleares y no descartara acciones militares estadounidenses en ese país. EFE

