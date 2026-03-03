El petróleo de Texas sube 4,7 % después de que Trump ofreciera seguros a navieras en Ormuz

2 minutos

Nueva York, 3 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este martes un 4,7 %, hasta 74,56 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreciera seguros de riesgo político a navieras para cruzar el Estrecho de Ormuz, amenazado por la Guardia Revolucionaria iraní.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3,33 dólares con respecto al cierre del lunes, relajando así la subida del 8,69 % con la que el crudo empezó la jornada, impulsado por la guerra en Irán.

Trump anunció hoy que su Gobierno proveerá seguros de riesgo político «a un precio razonable» para el comercio marítimo que transite por el Estrecho de Ormuz, y aseguró que Washington incluso dispondrá escolta militar a buques en la región.

Ebrahim Yabari, general de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el Estrecho, por donde pasan alrededor de unos 15 millones de barriles diarios, lo que representa el 20 % del petróleo mundial.

El analista Tom Essaye señala en su informe diario Sevens Report que si esta ruta se ve interrumpida durante un periodo de tiempo prolongado, los precios del crudo aumentarán de manera sostenida.

Esta situación podría derivar en un incremento de los precios de productos básicos que dependen de la energía, como la gasolina y la electricidad, lo que reduciría el gasto de los consumidores, según Essaye.

En las últimas sesiones, el precio del Texas se ha disparado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el sábado y la posterior respuesta del país persa, que amenaza el suministro global de crudo.

Los ataques de EE.UU. e Israel se saldaron con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. EFE

