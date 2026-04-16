El petróleo de Texas sube casi un 1 % hasta 92,19 dólares el barril

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Nueva York, 16 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este jueves con una subida de un 0,99 %, hasta los 92,19 dólares el barril, mientras los inversores siguen atentos a los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán y a la situación en el estrecho de Ormuz.

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 0,90 dólares con respecto al cierre del día anterior.

La ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado una interrupción en el suministro mundial del petróleo y gas debido al bloqueo de tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20 % del crudo y el gas natural licuado del mundo.

A día de hoy, el flujo de energía desde el golfo Pérsico sigue gravemente restringido y hay un escaso tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, en su mayoría vinculado a Irán.

EE.UU e Irán podrían regresar a Pakistán para reanudar las conversaciones este mismo fin de semana, según medios especializados. EFE

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