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El petróleo de Texas sube hasta 100 dólares pese a planes de Trump para contener precios

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Nueva York, 19 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) repuntó este jueves hasta los 100 dólares el barril pese a las propuestas de la Administración de Donald Trump para contener la escalada del precio del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio, entre ellas desbloquear crudo iraní y usar sus propias reservas.

Cerca de las 12:00 hora local (16:00 GMT), los contratos de futuro para el mes de abril subieron hasta 101,08 dólares el barril, 4,76 dolares más respecto al cierre anterior. EFE

ecs/asg/jlp

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