El petróleo de Texas sube leve 0,36 % tras el ataque a un petrolero saudí en el mar Rojo

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Nueva York, 5 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una subida de un 0,36 %, hasta los 76,04 dólares el barril, después de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaran haber atacado un petrolero de Arabia Saudí en el mar Rojo.

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,27 dólares respecto al cierre anterior.

Los hutíes, alineados con Irán, afirmaron haber alcanzado el petrolero con un misil cerca de la costa de Yanbu, un importante puerto para las exportaciones de crudo saudí.

Este ataque se produjo mientras que Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones para estabilizar el estrecho de Ormuz.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, adelantó el martes que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, por donde pasa 20 % del consumo mundial de petróleo.

La víspera el oro negro cerró con una caída del 5,7 %, hasta 75,77 dólares el barril, ante la expectativa de los operadores a que EE.UU. e Irán lleguen a un acuerdo. EFE

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