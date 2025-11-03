El petróleo de Texas sube un 0,11 % tras el incremento de oferta de la OPEP+

2 minutos

Nueva York, 3 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este lunes un 0,11 %, hasta 61,05 dólares el barril, después de que este domingo la alianza OPEP+ decidiera aumentar su oferta petrolera a partir de diciembre.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 0,7 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Los ministros de ocho países de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidieron este domingo aumentar a partir de diciembre su oferta petrolera en 137.000 barriles diarios (bd), al tiempo que adelantaron que entre enero y marzo de 2026 no habrá subidas mensuales.

El incremento anunciado ayer, el noveno consecutivo, se produce «en vista de una perspectiva económica global estable y de los actuales fundamentos saludables del mercado, reflejados en los bajos inventarios de petróleo», según un comunicado de la OPEP emitido en Viena.

La subida se aplicará a partir de los 1,65 millones de barriles diarios (mbd) de ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023.

En el plano gepolítico, los operadores tienen la vista puesta en la guerra en Ucrania, donde los ataques rusos dejaron ayer sin suministro eléctrico toda la parte de la región oriental ucraniana de Donetsk que sigue bajo control de Kiev, así como zonas de la región sureña de Zaporiyia, también parcialmente ocupada por las fuerzas invasoras.

Por otro lado, la Administración de Información de Energía de EE.UU. divulgó el pasado miércoles una caída superior a la esperada en las reservas de petróleo la semana pasada, de casi 7 millones de barriles, frente a unos 211.00 estimados. EFE

asg-int/jco/lar