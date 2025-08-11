El petróleo de Texas sube un 0,13 %, hasta 63,96 dólares el barril

Nueva York, 11 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida del 0,13 %, hasta 63,96 dólares el barril, impulsado por el próximo encuentro entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre ganaron 0,08 dólares respecto al término de la sesión anterior.

Según los analistas, el crudo de referencia estadounidense rebotó tras perder la semana pasada en torno al 4 % de valor por la perspectiva de que el encuentro entre Trump y Putin del viernes en Alaska conduzca al fin de la guerra en Ucrania.

Trump dijo este lunes que quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania, en contra de lo que Putin pide para poner fin al conflicto, lo que se suma a la posibilidad de que Washington imponga sanciones adicionales a Moscú.

La semana pasada, el mercado cedió tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Trump y la decisión de la alianza OPEP+ de incrementar su producción en 547.000 barriles diarios en septiembre, señalan los medios especializados. EFE

