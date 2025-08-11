The Swiss voice in the world since 1935

El petróleo de Texas sube un 0,13 %, hasta 63,96 dólares el barril

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 11 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida del 0,13 %, hasta 63,96 dólares el barril, impulsado por el próximo encuentro entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre ganaron 0,08 dólares respecto al término de la sesión anterior.

Según los analistas, el crudo de referencia estadounidense rebotó tras perder la semana pasada en torno al 4 % de valor por la perspectiva de que el encuentro entre Trump y Putin del viernes en Alaska conduzca al fin de la guerra en Ucrania.

Trump dijo este lunes que quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania, en contra de lo que Putin pide para poner fin al conflicto, lo que se suma a la posibilidad de que Washington imponga sanciones adicionales a Moscú.

La semana pasada, el mercado cedió tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Trump y la decisión de la alianza OPEP+ de incrementar su producción en 547.000 barriles diarios en septiembre, señalan los medios especializados. EFE

nqs/asg/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR