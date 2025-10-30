El petróleo de Texas sube un 0,15 %, hasta 60,57 dólares el barril

Nueva York, 30 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este jueves un 0,15 %, hasta 60,57 dólares el barril, mientras los operadores valoran las conversaciones entre EE.UU. y China y la imposición de sanciones a las dos mayores petroleras rusas.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 0,9 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves tras mantener una reunión en Corea del Sur con su homólogo chino, Xi Jinping, que reducirá del 20 al 10 % los aranceles sobre el gigante asiático que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo.

Al rebajar esa sección de los aranceles, los gravámenes totales que Estados Unidos mantiene sobre China bajan del 57 al 47 %, apuntó Trump.

Mientras, las nuevas sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras de Rusia siguen en el foco del mercado, si bien sigue primando la perspectiva de un exceso de oferta por el previsto aumento de producción de la OPEP+.

Los operadores también asimilan la decisión de la Reserva Federal (Fed) de recortar los tipos de interés en otro cuarto de punto, hasta dejarlos en una horquilla entre el 3,75 % y el 4 %.

Según apunta en una nota el analista Claudio Galimberti, de la firma Rystad Energy, la bajada de tipos «subraya un giro más amplio» en el ciclo de política monetaria de la Fed, «lo que supone un impulso para las materias primas sensibles a la actividad económica».

Por otro lado, la Administración de Información de Energía de EE.UU. divulgó ayer una caída superior a la esperada en las reservas de crudo la semana pasada, de casi 7 millones de barriles, frente a unos 211.00 estimados. EFE

