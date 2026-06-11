El petróleo de Texas sube un 0,16 % en la apertura ante nuevos ataques entre EE.UU. e Irán

2 minutos

Nueva York, 11 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un leve 0,16 % en la apertura de este jueves, hasta 90,17 dólares el barril, después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran una nueva ronda de ataques en la madrugada del jueves.

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,14 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

El ejército de Estados Unidos informó el jueves que atacó un petrolero en el golfo de Omán por intentar eludir el bloqueo naval impuesto a los envíos de petróleo iraní. Se trata del tercer buque comercial atacado esta semana.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que hoy bombardearán con más fuerza Irán ante el estancamientos de las negociaciones y aseguró que el país «no tiene defensas» y que si quisiera, podrían enviar soldados a invadir y tomarían el país «mañana mismo».

«Están acabados. Podríamos entrar a pie mañana mismo. Podríamos enviar soldados, pero no quiero soldados sobre el terreno; pero si quisiera, podríamos poner un pequeño grupo de soldados y tomar todo el país», aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox.

Por su parte, los medios estatales iraníes informaron que Teherán había realizado ataques con misiles y drones contra buques estadounidenses que operaban en el estrecho de Ormuz.

A pesar de la nueva escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, la firma independiente Rystad Energy afirmó hoy que el mercado petrolero está mejor posicionado para absorber interrupciones que en crisis anteriores, citando las exportaciones récord de crudo estadounidense, una demanda china más moderada y rutas de exportación alternativas que reducen la dependencia del estrecho de Ormuz, según declaraciones recogidas por CNBC.

No obstante, la consultora advirtió de que las probabilidades de un avance diplomático a corto plazo han disminuido, dejando los precios del petróleo vulnerables a fuertes oscilaciones mientras los inversores evalúan si las hostilidades recientes se mantendrán contenidas o derivarán en un conflicto más prolongado. EFE

syr-int/jco/mra