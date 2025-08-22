The Swiss voice in the world since 1935

El petróleo de Texas sube un 0,22 %, y cierra la semana en 63,66 dolares el barril

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 22 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 0,22 %, hasta 63,66 dólares el barril, a medida que se diluyen las esperanzas de un avance en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre, subieron 14 centavos respecto a la sesión anterior.

Hoy el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, es la única persona capaz de detener al líder ruso, Vladímir Putin, y reiteró su disposición a organizar un encuentro trilateral o bilateral para empezar a negociar el final de la guerra.

Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, descartó una próxima reunión entre Putin y Zelenski porque -dijo- «esa agenda no está lista en absoluto».

Por su parte, este viernes el presidente de la Reserva Federal de EE. UU. , Jerome Powell, dijo en su discurso en el simposio de Jackson Hole, que en septiembre el organismo que dirige podría optar por recortar los tipos de interés por primera vez en nueve meses.

Unas tasas de interés más bajas podrían estimular el crecimiento económico y aumentar la demanda de petróleo, lo que podría impulsar los precios.

Por último, el precio del oro negro también reaccionó a una reducción mayor de lo esperado de las reservas de crudo de Estados Unidos la semana pasada, lo que indica una fuerte demanda. EFE

syr/fjo/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR