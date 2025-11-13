El petróleo de Texas sube un 0,34 %, hasta 58,69 dólares el barril

2 minutos

Nueva York, 13 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este jueves un 0,34 % hasta 58,69 dólares el barril, en una jornada de rebote tras la caída de ayer, que fue del 4 %.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 0,20 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Ayer, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo su previsión de crecimiento de la demanda global de petróleo para 2025 sin cambios en 1,3 millones de barriles por día (mb/d), con una demanda total proyectada de 105,1 mb/d.

Los analistas señalaban, no obstante, que el cártel petrolero seguirá aumentando su producción hasta el final del año y que ahora estima que la oferta global superará ligeramente a la demanda el año que viene, recoge The Wall Street Journal.

Mientras, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) elevó hoy sus previsiones de crecimiento de la oferta mundial de petróleo en su informe mensual, hasta los 3,1 millones de barriles diarios (bpd) en 2025 y en 2,5 millones de bpd en 2026.

En paralelo, ejerció un efecto bajista la expectativa de que las sanciones estadounidenses a la petrolera rusa Lukoil, para presionar al país a poner fin a la guerra en Ucrania, reduzcan la oferta.

Del lado doméstico, en EE.UU. se espera mañana el informe semanal sobre las reservas comerciales de crudo, pero la patronal del sector vaticina un aumento notable, de más de 1 millón de barriles, lo que se interpreta como una demanda débil. EFE

